Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka haritası
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre; koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım tarihleri arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.
Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.
13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin. pic.twitter.com/pqmIshpFjA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021
EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL
Vaka artışı en fazla olan 10 il; Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.
13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN NU VARYANTI AÇIKLAMASI
Günün Kovid-19 tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.
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