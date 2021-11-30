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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka haritası

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Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka haritası

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre; koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım tarihleri arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL

Vaka artışı en fazla olan 10 il; Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN NU VARYANTI AÇIKLAMASI

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

28 KASIM VAKA SAYILARI

27 KASIM VAKA SAYILARI

26 KASIM VAKA SAYILARI

25 KASIM VAKA SAYILARI

24 KASIM VAKA SAYILARI

23 KASIM VAKA SAYILARI

22 KASIM VAKA SAYILARI

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20 KASIM VAKA SAYILARI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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