Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka haritası

BAKAN KOCA'DAN NU VARYANTI AÇIKLAMASI

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.