Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki gündem maddeleri...

ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET

Toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücretle ilgili yürüttüğü bir çalışma var.

O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor.