Meteoroloji uyarılarını peş peşe sıraladı! Tatil haberleri geliyor! 30 Kasım yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyarılarını peş peşe sıraladı! Tatil haberleri geliyor! Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hava durumu tahminleri ile 30 Kasım Salı günü fırtınanın devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Yozgat ve Konya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 30 Kasım yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
30 Kasım yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün etkisini gösteren lodos sonrası vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre İstanbul ve çevresinde yağışla beraber fırtına da etkili olacak. İşte, 30 Kasım yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Yarın İstanbul'da fırtına var mı?
İSTANBUL'DA FIRTINA VAR MI?
Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda, "Kuvvetli Fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun'da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da devam edeceği vurgulanarak, "Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgarın yarın saat 00.00-22.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu, yarın güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatı ile yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Adana çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile yarın Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile yarın Konya ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor
ANKARA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevreleri ile yarın Orta Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KARS -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 6°C, 18°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 18°C
Az bulutlu
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