Meteoroloji uyarılarını peş peşe sıraladı! Tatil haberleri geliyor! 30 Kasım yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de hava nasıl olacak?

30 Kasım yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün etkisini gösteren lodos sonrası vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre İstanbul ve çevresinde yağışla beraber fırtına da etkili olacak. İşte, 30 Kasım yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Yarın İstanbul'da fırtına var mı?

İSTANBUL'DA FIRTINA VAR MI?

Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda, "Kuvvetli Fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun'da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.