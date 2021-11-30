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MSB’den nefes kesen paylaşım

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Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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MSB’den nefes kesen paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin zorlu deniz koşullarında icra ettiği görevlerden görüntüler paylaştı. Bakanlıkça paylaşılan görüntüler adeta nefes kesti.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ne kar, ne fırtına, ne de boran. Deniz Kuvvetlerimizin Kahraman Levendleri; zorlu hava şartlarında da hak, alaka ve menfaatlerimiz için fedakârca görev yapmaya devam ediyor. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

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