Bugün deprem mi oldu? 30 Kasım Salı nerede deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bugün deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00'de İzmir açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde büyük panik yarattı. Bu gelişmelerin ardından bugün nerede deprem olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün deprem mi oldu? 30 Kasım Salı nerede deprem oldu? İşte haberin detayları...

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

İşte 30 Kasım 2021 tarihli son depremler listesi:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

2021.11.30 09:21:40 37.6625 26.0760 5.0 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.11.30 07:22:11 36.0488 27.6213 8.6 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ