Bugün deprem mi oldu? 30 Kasım Salı nerede deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Bugün deprem mi oldu? İzmir Urla açıklarında saat 07.00'de 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, son depremler araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi açıklandı. Sabah saatlerinde İzmir'de büyük paniğe neden olan depremin ardından 'Bugün nerede deprem oldu?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, bugün deprem mi oldu? 30 Kasım Salı nerede deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Bugün deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00'de İzmir açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde büyük panik yarattı. Bu gelişmelerin ardından bugün nerede deprem olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün deprem mi oldu? 30 Kasım Salı nerede deprem oldu? İşte haberin detayları...
BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?
İşte 30 Kasım 2021 tarihli son depremler listesi:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2021.11.30 09:21:40 37.6625 26.0760 5.0 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.11.30 07:22:11 36.0488 27.6213 8.6 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ
2021.11.30 07:11:21 37.7520 25.9792 2.2 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.11.30 07:09:14 37.6588 26.0268 1.7 -.- 3.9 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.11.30 07:00:39 37.6612 25.9855 4.8 -.- 5.3 5.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.11.30 05:54:18 37.4513 35.8967 10.6 -.- 2.7 -.- BUCAK-KOZAN (ADANA)
2021.11.30 05:37:06 37.3655 35.1670 13.3 -.- 1.0 -.- BARAKDAGI-KARAISALI (ADANA)
2021.11.30 05:33:18 36.9658 27.7485 6.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.11.30 05:08:41 40.2710 31.8453 26.4 -.- 1.8 -.- KOSTKOY-BEYPAZARI (ANKARA)
2021.11.30 04:48:35 36.9845 28.0518 11.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.11.30 04:31:44 41.0970 43.8840 5.0 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN
2021.11.30 04:29:51 38.9882 43.6103 8.7 -.- 2.1 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN)
2021.11.30 03:38:55 37.9492 27.6832 2.3 -.- 1.8 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN)
2021.11.30 03:06:33 36.9562 28.2842 11.6 -.- 1.8 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
2021.11.30 02:18:39 36.9650 28.2485 12.1 -.- 1.8 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
2021.11.30 01:59:38 39.7700 40.7367 5.0 -.- 1.8 -.- GOLOREN-ASKALE (ERZURUM)
2021.11.29 23:55:03 37.9227 27.0653 10.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.11.29 23:04:14 38.2078 38.6123 8.1 -.- 3.3 3.3 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2021.11.29 22:31:04 37.8828 27.2275 20.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.11.29 22:06:37 36.9068 27.9630 5.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.11.29 21:26:50 39.1118 28.5513 8.3 -.- 2.4 -.- BARDAKCI-DEMIRCI (MANISA)
2021.11.29 20:56:13 39.8270 41.8275 8.0 -.- 1.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
2021.11.29 20:35:47 41.2593 44.0468 5.0 -.- 2.2 -.- GURCISTAN
2021.11.29 20:03:33 34.7042 24.9667 9.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2021.11.29 19:53:47 35.9740 31.0292 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2021.11.29 19:32:48 36.8797 29.1950 6.9 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)
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