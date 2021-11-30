Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan İsrail’e ’Kudüs’ tepkisi!

Kudüs'ün barış şehri olduğuna dikkat çeken Oktay, "Yüzyıllar boyunca farklı din, dil ve etnik kökenden halkların barış içinde bir arada yaşadığı Kudüs şehrinin içinde bulunduğu zulüm ortadan kalkmadan ne Orta Doğu'da, ne de ötesinde gerçek anlamda huzur ve istikrar sağlanabilir" şeklinde konuştu.



"FİLİSTİN'DE STATÜKONUN SÜRDÜRÜLEMEYECEĞİ AŞİKARDIR"

Her geçen gün İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğini belirten Oktay, "İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistin topraklarında yasadışı yerleşimlerin sayısını ara vermeksizin arttırmaya devam etmektedir. Filistinli kardeşlerimizin zorla evlerinden çıkarılması, topraklarına el konulması hatta zeytin ağaçlarının bile sökülmesi yüreklerimizi dağlamaktadır. İşgal altında tutulan Filistin topraklarında kurulan her yeni Yahudi yerleşimi, çözüm umutlarına darbe indirmektedir.

Böyle bir atmosferde Filistin'de statükonun sürdürülemeyeceği aşikardır. Özellikle Kudüs'te gerek İsrail hükümetinin tek taraflı politikaları, gerek radikal Yahudi grupların provokasyonları, uyuma zarar vermektedir. Yüzlerce masum Filistinlinin geçtiğimiz Ramazan ayında Kudüs ve Harem-i Şerif'te şehit olmasına sebep olan trajedinin acısı da hala kalbimizdedir. Bu çatışmalarda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, tüm Filistin halkına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.