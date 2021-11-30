CTE son dakika açıkladı! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri GEnel Müdürlüğü (CTE) tarafından açık cezaevi izinleri ile ilgili açıklama geldi. Daha önce yapılan açıklamada izin sürelerinin 30 Kasım'da sona ereceği bildirilmişti. Kasım ayının son gününde cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. CTE tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 açık cezaevi izinleri Kovid-19 ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 30 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: