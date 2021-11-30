CTE son dakika açıkladı! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
Son dakika... Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-10 izin süreleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 30 Kasım'da yani bugün sona ermesi beklenen açık cezaevi izinlerinin uzatılp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 açık cezaevi izinleri Kovid-19 ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri GEnel Müdürlüğü (CTE) tarafından açık cezaevi izinleri ile ilgili açıklama geldi. Daha önce yapılan açıklamada izin sürelerinin 30 Kasım'da sona ereceği bildirilmişti. Kasım ayının son gününde cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. CTE tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 açık cezaevi izinleri Kovid-19 ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 30 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
CTE tarafından yayımlanan duyuruya göre, açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.
KOVİD-19 NEDENİYLE ARA VERİLEN AÇIK GÖRÜŞLER YENİDEN BAŞLIYOR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler, yarından itibaren tekrar başlayacak.
Açık görüşler, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak.
Buna göre, HES kodunda riskli görünenler görüşe alınmayacak, görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu olacak.
Yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak, görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak.
Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.
İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek. Bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenecek.
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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