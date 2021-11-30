İstanbul uçak seferleri iptal mi? Fırtınada İstanbul uçak seferleri devam ediyor mu?
İstanbul uçak seferleri iptal mi? İstanbul uçak seferleri devam ediyor mu? İstanbul'da meydana gelen büyük fırtına nedeniyle sosyal hayatta zorluk yaşanıyor. Ulaşımda da meydana gelen bazı zorlukların ardından İstanbul uçak seferleri iptal mi sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
İstanbul uçak seferleri iptal mi? İstanbul uçak seferleri devam ediyor mu? İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle okullar tatil edilmiş ve sosyal hayatta bir takım önlemlere gidilmişti. Bu kararın ardından ulaşımın devam edip etmediği de merakla sorgulanıyor. İstanbul'a uçakların iniş kalkış yapıp yapmadığı araştırılıyor. Peki; İstanbul uçak seferleri iptal mi?
İSTANBUL UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarında İstanbul varışlı seferlerinde bilet ve bagaj işlemleri durdurdu.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." paylaşımında bulundu.
İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 4 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi yaralandı. 141 çatı uçtu, 297 ağaç devrildi, 519 tehlike arz eden parça düştü, 36 araç hasarı yaşandı ve 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi.
Akşam 17:00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına, trafiği ve bazı toplu ulaşım araçlarını olumsuz etkiliyor. Teyakkuzda olan İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, lodos etkisiyle oluşan olaylara müdahale ediyor.
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- İstanbul uçak seferleri iptal mi? Fırtınada İstanbul uçak seferleri devam ediyor mu?
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