İstanbul uçak seferleri iptal mi? Fırtınada İstanbul uçak seferleri devam ediyor mu?

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 4 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi yaralandı. 141 çatı uçtu, 297 ağaç devrildi, 519 tehlike arz eden parça düştü, 36 araç hasarı yaşandı ve 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi.

Akşam 17:00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına, trafiği ve bazı toplu ulaşım araçlarını olumsuz etkiliyor. Teyakkuzda olan İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, lodos etkisiyle oluşan olaylara müdahale ediyor.