Son dakika: THY’den yolcularına lodos uyarısı! Seferler başka havalimanlarına yönlendirildi

İstanbul'da lodos günlük hayatı olumsuz etkilerken hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. THY sosyal medya hesabından uçuş seferlerinde aksaklık olduğunu açıkladı.

"UÇUŞ OPERASYONLARIMIZDA AKSAKLIKLAR YAŞANMAKTADIR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız."

6 SEFER BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 seferi başka havalimanlarına yönlendirildi. THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta, İzmir -İstanbul Havalimanı'na seferini yapan uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.