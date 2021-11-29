Haramidere'de korku dolu olay! İki metrobüs çarpıştı
Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu istikametine gitmekte olan iki metrobüs, Haramidere durağında çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken metrobüs durağında bir süre yoğunluk oluştu.
Zincirlikuyu yönüne seyreden metrobüs, Haramidere durağında yolcu indiren öndeki metrobüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle arkadaki metrobüsün ön camları, öndeki aracın ise arka camları kırıldı.
Kazada yaralanan olmazken metrobüs durağında bir süre yoğunluk oluştu.
Kaza yapan araçlar yoldan çekildikten sonra hattaki yoğunluk normale döndü.