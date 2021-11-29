Son dakika! Lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor: İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan lodos günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Boğazı, ağır hava şartları nedeniyle saat: 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı."