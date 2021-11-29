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Son dakika! Lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor: İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika! Lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor: İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

İstanbul’da lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle hava ulaşımı sekteye uğrarken deniz ulaşımı durdu. Lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan lodos günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Boğazı, ağır hava şartları nedeniyle saat: 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı."

İstanbulda boğaz trafiğe kapatıldı İSTANBUL'DA BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

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