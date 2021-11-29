Casusluktan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan adliyeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi.
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Gürcan'ın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
Gürcan, 26 Kasım'da İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmış, Ankara'ya getirilmişti.