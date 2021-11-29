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Son dakika: Dünyayı korkutan Japonya depremi! İşte son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: Dünyayı korkutan Japonya depremi! İşte son depremler

Son dakika haberleri... Dünyanın dört bir yanından gelen deprem haberlerine Japonya da eklendi. Pasifik Okyanusu'nda  6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Japonya'nın Izu Adaları'nın yaklaşık 20 km açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Avustralya meteoroloji Servisi ise depremden sonra tsunami tehlikesi olmadığını belirtti.

PERU'DA 7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Peru'daki Barranca kentinin 45 kilometre kuzeyinde ve yerin 80 kilometre derinliğinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda evin zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, sahil kenti Barranca'nın 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 112,5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Ulusal Acil Durum Operasyonları Merkezinden (COEN) yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre depremde 4 kişinin yaralandığı, 7 kilise ve 3 sağlık tesisiyle 75'i tamamen yıkılmış 220 evin zarar gördüğü bildirdi.

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