Son dakika: Dünyayı korkutan Japonya depremi! İşte son depremler

PERU'DA 7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Peru'daki Barranca kentinin 45 kilometre kuzeyinde ve yerin 80 kilometre derinliğinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda evin zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.