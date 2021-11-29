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Son dakika: Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Hatay ve Şanlıurfa'da Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi." denildi.

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