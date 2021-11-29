Hamidere durağında iki metrobüs çarpıştı
GÜNDEM AA
İstanbul Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne seyir halinde olan 2 metrobüs, Haramidere durağında çarpıştı. Kaza sebebiyle durakta bir müddet yoğunluk yaşandı.
Zincirlikuyu istikametine hareket eden metrobüs, Haramidere durağında yolcu indiren önündeki metrobüse çarptı.
Kazanın etkisiyle arkadaki metrobüsün ön camları, öndeki metrobüsün de arka camları kırıldı.
Kazada yaralanan olmazken metrobüs durağında bir süre yoğunluk oluştu.
Kaza yapan araçlar yoldan çekildikten sonra hattaki yoğunluk normale döndü.