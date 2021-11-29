Çanakkale, Konya, Tekirdağ'da okullar yarın tatil mi? 30 Kasım'da Çanakkale, Konya ve Tekirdağ'a kar tatili var mı? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yağışın etkisini göstermesi sonrasında illerden kar tatili haberleri ardı ardına geliyor. Son dakika haberleri göre, 7 ilde okullar tatil edildi. İşte, Çanakkale, Konya, Tekirdağ'da okullar yarın tatil mi? 30 Kasım'da Çanakkale, Konya ve Tekirdağ'a kar tatili var mı?

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı)da Çanakkale İl Genelinde yüksek kesimler başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirilmiştir. İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle;