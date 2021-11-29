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Çanakkale, Konya, Tekirdağ'da okullar yarın tatil mi? 30 Kasım'da Çanakkale, Konya ve Tekirdağ'a kar tatili var mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Çanakkale, Konya, Tekirdağ’da okullar yarın tatil mi? 30 Kasım’da Çanakkale, Konya ve Tekirdağ’a kar tatili var mı?

Çanakkale, Konya, Tekirdağ'da okullar yarın tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren yağış sonrasında illerden okul tatil haberleri geliyor. İşte, Çanakkale, Konya, Tekirdağ'da okullar yarın tatil mi? 30 Kasım'da Çanakkale, Konya ve Tekirdağ'a kar tatili var mı?

Çanakkale, Konya, Tekirdağ'da okullar yarın tatil mi? 30 Kasım'da Çanakkale, Konya ve Tekirdağ'a kar tatili var mı? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yağışın etkisini göstermesi sonrasında illerden kar tatili haberleri ardı ardına geliyor. Son dakika haberleri göre, 7 ilde okullar tatil edildi. İşte, Çanakkale, Konya, Tekirdağ'da okullar yarın tatil mi? 30 Kasım'da Çanakkale, Konya ve Tekirdağ'a kar tatili var mı?

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı)da Çanakkale İl Genelinde yüksek kesimler başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirilmiştir. İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle;

1- İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1(bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

2-Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır.

3- Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

4- İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylar haberimize eklenecektir.

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için; resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine Valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

İlimizdeki Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır.

Değerli Tekirdağ'lı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur.

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