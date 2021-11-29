Kübra Ekin nerede, bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin öldü mü? Son gelişmeler...
Kübra Ekin olayı son durum nedir? Annesine evden alışverişe gideceğini söyleyerek çıkan Ekin, kayıplara karıştı. 6 ay önce Diyarbakır'da kıyafeti nedeniyle saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Kübra Ekin'den yaklaşık 3 haftadır haber alınamıyor. Kayıp ihbarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Peki, Kübra Ekin nerede, bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin öldü mü? İşte son gelişmeler...
Kübra Ekin nerede, bulundu mu? Diyarbakır'da 6 ay önce giydiği kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı uğrayan Kübra Ekin'den 16 gündür haber alınamıyor. Genç kızın kaybolmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aradan geçen yaklaşık 3 haftanın ardından Kübra Ekin olayında son gelişmeler araştırılıyor. Peki, Kübra Ekin nerede, bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin öldü mü? İşte haberin detayları...
KÜBRA EKİN ŞİDDET OLAYI NEDİR?
Kübra Ekin, 2021 Mayıs ayında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.
KÜBRA EKİN NEREDE, BULUNDU MU?
6 ay önce Diyarbakır'da kıyafeti nedeniyle saldırıya uğrayan Kübra Ekin, 13 Kasım günü akşam saat 17.00 sıralarında annesine evden alışverişe gideceğini söyleyerek kayıplara karıştı.
Kayıp ihbarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ancak Kübra Ekin'den henüz haber alınamadı.
"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"
Ggözü yaşlı anne Rahime Özdemir, "Kızım kaybolduğu akşam saat 17.00'da alışverişe gitmek için evden çıktı ve daha geri dönmedi. Kızım eve gelmeyince endişe ettim ve karakola gittim başvuruda bulundum. Karakolda bulunan polis memurları, '22 yaşındadır belki bir yere gitmiştir, gelir geri' dediler bana ve birçok kez gittim karakola ardından polis memurları sağ olsunlar artık onlarda gereken incelemeyi başlattılar. Kızımdan hiçbir iz daha yok artık ve telefonu da kapalıdır. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Ben kendimce diyorum ya biri onu tutmuş ya da ölmüş. Ben bu iki şeyi düşünüyorum. İnşallah Allah etmesin. Başkada bir şey düşünemiyorum" dedi.
"YETİM BİR KIZDIR, ÇOK İSTİYORUM ONUN BULUNMASINI"
Gözyaşları içerisinde kızına çağrıda bulunan anne Özdemir, "Kızım gel bak ben hiç iyi değilim. Artık ayakta duracak halim dahi yok. Evde durmak bile istemiyorum. Neredeysen sesimi duyuyorsan çık gel. Bütün yetkililere de çağrım. Kızımı bana bulsunlar. Yetim bir kızdır, çok istiyorum onun bulunmasını ve üzerinde dursunlar. Nerededir, ölü ya da sağ ben kızımı istiyorum. Kızımın ölüsünü de istiyorum dirisini de bekliyorum. Artık diyecek sözde bulamıyorum" diye konuştu.
Öte yandan, polis ekiplerinin genç kızın bulunması için çok yönlü inceleme başlattığı öğrenildi.
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