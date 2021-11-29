Kübra Ekin nerede, bulundu mu? Diyarbakır’da kaybolan Kübra Ekin öldü mü? Son gelişmeler...

Kübra Ekin nerede, bulundu mu? Diyarbakır'da 6 ay önce giydiği kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı uğrayan Kübra Ekin'den 16 gündür haber alınamıyor. Genç kızın kaybolmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aradan geçen yaklaşık 3 haftanın ardından Kübra Ekin olayında son gelişmeler araştırılıyor. Peki, Kübra Ekin nerede, bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Kübra Ekin öldü mü? İşte haberin detayları...

KÜBRA EKİN ŞİDDET OLAYI NEDİR?

Kübra Ekin, 2021 Mayıs ayında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.