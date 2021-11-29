İstanbul'da trafik yoğunluğu milyonları yolda bıraktı
İstanbul'da yeni bir hafta daha güne trafikle başladı. İstanbul'un birçok noktasında eğitim ve iş için yola düşen milyonlarca vatandaş yolda kaldı. Trafik kazalarının da eklendiği trafik yüzde 57'ye ulaştı.
Maltepe İdealtepe D-100 Karayolu'nda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.45 itibariyle trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde Maltepe, İdealtepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.45 itibariyle trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.
KAZA İLE ÜMRANİYE DE TIKANDI
Ümraniye'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araç da takla atarken 8 kişi yaralandı.
Otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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