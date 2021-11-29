İstanbul’da trafik yoğunluğu milyonları yolda bıraktı

Maltepe İdealtepe D-100 Karayolu'nda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.45 itibariyle trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.