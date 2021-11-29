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Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar peş peşe geldi...

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Kocaeli, Sakarya, Bolu’da okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar peş peşe geldi...

Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmasının ardından birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Son olarak İstanbul'da lodosun etkisini artırması sonrasında okullardan tatil haberi geliyor. İşte, Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar peş peşe geldi...

Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini artırması ve yağışların etkisini göstermesi sonrasında okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Hangi illerde tatil olduğu veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar peş peşe geldi...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliği, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

SAKARYA, BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya ve Bolu hakkında tatil haberleri henüz gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

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