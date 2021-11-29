Açık görüşler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Açık görüşlere ne kadar, kaç dakika sürecek? CTE açıklamalar...
Açık görüşler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere cezaevlerinde açık görüşler pandemü sürecinde kaldırılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile açık görüşlerin yeniden başlayacağı duyuruldu. Mahkum yakınları görüşlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, Açık görüşler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Açık görüşlere ne kadar, kaç dakika sürecek? CTE açıklamalar...
Açık görüşler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Açık görüşlere ne kadar, kaç dakika sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemler kapsamında cezaevlerinde açık görüşler kaldırılmıştı. Adalet Bakanlığı konu hakkında yapılan değerlendirmeler sonrasında kısıtılamanın kaldırıldığını açıkladı. İşte, Açık görüşler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Açık görüşlere ne kadar, kaç dakika sürecek? CTE açıklamalar...
AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK?
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibarıyla açık görüş başlayacak." denildi.
BAKAN GÜL DUYURMUŞTU
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, pandemi süresince adliyelerde alınan önlemleri anlatarak, "Kovid sebebiyle ilk kez yargıya ara verildi. Cumhuriyet tarihinde bu bir ilk. Daha geçen hafta adliye çalışanı hakim toplam 5 arkadaşımızı Kovid'den kaybettik. Tüm bunlara rağmen adaleti ayakta tutmaya kalkan bir yapı var. Kovid süresince cezaevinde hükümlülerin, personelin sağlığı düşünülerek Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleriyle düzenlemeler, uygulamalar yaptık. Tüm çalışmalarımızı bu çerçevede yaptık. 'Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluyla koordineli olarak pandemi döneminde kapatılan açık görüşleri yapabilir miyiz?' diye çalışmalarımızı yaptık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE AÇIK GÖRÜŞ İÇİN BELİRLENEN KURALLAR
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre yenilenen Kovid 19 tedbirleri kapsamında görüş yapacak tutuklu ve hükümlü ile görüşe gelecek yakınlarının belirlenen kurallara uyması kaydıyla görüşe izin verilecek. Görüş için belirlenen kurallar şu şekilde:
-Ceza ve İnfaz Kurumlarında gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve önlemler alınacak.
-Girişlerde ve salonlarda kalabalık oluşumunu önlemek için randevu sistemi planlanacak.
-Açık görüş alanında aynı zamanda bulunacak ceza infaz memurları, hükümlü/tutuklu ve ziyaretçi sayıları 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.
-Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.
-6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenecek.
-Kovid 19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve temas öyküsü olanlara ziyaret izni verilmeyecek.
-Ziyaret salonunda yiyecek ve içecek tüketimi yapılmayacak.
-Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı Kovid 19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşmesine izin verilecek.
-İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek.
-Koğuşlar arası bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenmesi sağlanacak.
GÖREVLİLER KORUYUCU EKİPMAN KULLANACAK
Alınan karar kapsamında ayrıca ziyaretçi giriş kapısında üst araması yapan görevli personel, önlük, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanması, görüş alanına getirilen hükümlü ve tutuklulara refakat eden personelin de aynı koruyucu ekipmanı kullanması sağlanacak. Görüş alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırılması hususuna dikkat edilecek. Belirtilen tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, yeterli kadar personel bulundurulacak.
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