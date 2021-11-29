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Bursa, Yalova, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım'da Bursa ve Yalova'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Bursa, Yalova, Balıkesir’de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım’da Bursa ve Yalova’da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

Bursa, Yalova, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkemize giriş yapmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalar peş peşe geldi. İstanbul'da etkili olan lodos sonrasında birçok yerde hayat olumsuz etkilendi. Hal böyle olunca vatandaşlar yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Bursa, Yalova, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım'da Bursa ve Yalova'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

Bursa, Yalova, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım'da Bursa ve Yalova'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisi göstermeye başladı. İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti. Gelişmenin ardondan okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. İşte, Bursa, Yalova, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım'da Bursa ve Yalova'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

OKULLAR TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı sorularına yönelik Valilikten açıklama geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

Kocaeli Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması:

Olumsuz hava koşulları ve Lodos nedeniyle İlimiz genelinde ;

* Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

* Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.

BURSA, YALOVA, BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bu iller hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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