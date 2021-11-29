İşte Türk adaleti! Yargıtay Suudi kararını tanımadı

Adana'da ikamet eden Afganistan uyruklu Türkiye vatandaşı Rashid D., iki çocuğunun annesi olan resmi nikahlı karısı Sahar D.'ye, Suudi Arabistan'da yaşadıkları dönemde 'sen boşsun' diyerek dava açtı. Cidde Aile Mahkemesi, kadının 3 ay içerisinde kendisine dönmediğini belirtmesi üzerine kadının boşanmış olduğu ilişkin belge düzenledi. Rashid D., Suudi Arabistan'daki kararla birlikte Türkiye'de de eşine boşanma davası açtı.

Yerel mahkeme ile İstinaf Mahkemesi boşanma yönünde karar aldı. Sahar D.'nin kararı Yargıtay'a taşıyınca çok çarpıcı bir sonuçla karşılaştı. Yargıtay, kadının iradesinin yok sayıldığını belirterek, boşanma davası kabul eden iki mahkemenin kararını da bozdu.

TÜRKİYE'DE KARARIN TANINMASINI İSTEDİ

Rashid D. Türkiye'ye döndükten sonra Suudi Arabistan Krallığı'ndaki davanın Türkiye'de de tanınması ve resmi nikahlı olduğu eşinden boşanmak için Adana'da dava açtı. Aile Mahkemesine açılan boşanma davası kabul görüldü. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi de Suudi Arabistan Krallığı Cidde Aile Mahkemesinin boşanma kararını kabul ederek çiftin boşanmasına karar verdi.

2 çocuk annesi kadın Sahar D. ise kararı müvekkili aracılığıyla kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin dosya üzerinde yaptığı incelemede tanıma kararı verilebilmesi için ortada bir mahkeme kararı bulunması ve bu kararın kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerektiği belirtildi.

"KADININ İRADESİ YOK SAYILMIŞTIR"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların Afganistan vatandaşı ve erkeğin aynı zamanda Türk vatandaşı olduğunu, tanınması istenen Suudi Arabistan Krallığı Cidde Aile Mahkemesinin boşanma kararının erkeğin tek taraflı beyanı ile gerçekleştiğini kaydederek kadının boşanmış hükmünde olduğuna ilişkin tespit belgesi düzenlendiği, ortada yabancı mahkemece verilmiş bir boşanma kararının bulunmadığını belirtti.

Hukuk Dairesi, davacı erkeğin tek taraflı olarak "Sen boşsun" beyanı ile boşanmalarına, üç ay sonrasında kadının kocasının kendisine dönmediğini bildirmesi üzerine tarafların boşanmalarının kesinleşmesine ilişkin, kadının iradesinin yok sayılması niteliğinde bir karar olduğunu vurguladı. Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil ettiği belirtilen değerlendirilmede, yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verilmesi olanağı bulunmadığını belirtildi. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği boşanma kararını bozan Yargıtay, davanın reddine karar vererek dosyayı gönderdi.