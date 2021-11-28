İçişleri Bakanı Soylu: Bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk oldu.

Bakan Soylu, "Biz bu fırsatı bir daha yakalayamayız. Bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez. Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı böyle yakalayamayız. Bir daha kendi durumumuzu böyle yakalayamayız. İlk kez böyle yakaladık" ifadelerini kullandı.





Bakan Soylu programda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızı çalışkanlık konusunda ayrı bir kategoride nitelendirmek gerekir. Saat, yer ve mekan mefhumu olmadan çalışma ortaya koyar.

Muhalefetin maalesef karakteri öyle oluşmuş. Sağ iktidarlar iş yapan iktidarlardır. Hep eleştirilirler. Sonra da suçlanır. Türkiye'de tüm sağ iktidarların karşılaştığı durumdur. Solun iş yapma kabiliyeti yoktur. Yarın bu işler biterse ne olur? Eğer kendini milletine, memleketine vakfetmişsen yarının ne olacağını düşünen adamın bu işleri yapmasına gerek yok zaten.

Biz, çok zengin bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunun farkında olmamızı istemiyorlar. Bu zenginliğin, en temel dayanağı da birlikte yaşamak, birlikte var olma mücadelesi ortaya koymak.

TÜRKİYE'DE KAÇ TERÖRİST KALDI?

Türkiye'nin içerisinde 170 terörist var. Gelseler, teslim olsalar, burada inanın bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Biz terörle mücadeleyi şunun için yapıyoruz: Çocuklarımızın aklını bir daha kimse çelmesin.

Bizden nefret ediyorlar. Bizi yok etmek istiyorlar. Gariptir; PKK da bizi yok etmek istiyor, FETÖ de bizi yok etmek istiyor. Bu yokedicilik bulaşıcı hal almış.

Biz doğrusunu yapalım, biz iyisini yapalım, biz doğru imkanlar oluşturalım. Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversite var. Öyle güzel spor salonları, öyle güzel kütüphaneler var ki.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ ALAMAYIZ

Manipülasyonlarla, Türkiye'nin dengesini bozmaya çalışıyorlar. Köprüden önce son çıkıştalar. Diyorlar ki; burada Türkiye'yi boğduk, boğduk. Türkiye'yi burada boğamazsak ne Tayyip Erdoğan'ın ne de Türkiye'nin önünü alamayız.

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA MİTİNG YANITI

İçileri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki miting iddiasına da yanıt verdi.

Söz konusu alanın siyasi mitinglere ayrılmadığını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

2014'ten itibaren AK Parti, MHP, CHP ve diğer siyasi parti birçok miting yapmışlar, hepsi de aynı yerde yapmışlar. Ben defalarca Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yerde yaptım. Yani Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanındaki alanda yaptık. Herkes orada yaptı bugüne kadar. Şimdi İl Başkanlığı gidiyor Vali'ye bir dilekçe veriyor. 'Burada izin vermiyoruz' deyince diğer dilekçeyi veriyorlar. Diğer dilekçe de hemen kabul ediyorlar. Biz niye siyasi partilere miting yaptırmayalım?"

"CUMHURBAŞKANI ORADA TOPLU AÇILIŞ YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada miting değil, toplu açılış yaptığını ifade eden Soylu, şu açıklamayı yaptı:

Orada bastırdıkları yer de şurası. Cumhurbaşkanımız orada toplu açılış yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti adına orada bunu yapmıyor, Türkiye Cumhuriyeti devleti adını yapıyor. AK Parti'de yeni bir miting yapsa, eğer yeni bir karar verilmeyecekse bütün siyasi partilerle aynı eşit haklara sahip. Bunu siyasi malzeme yapmak ayıptır.

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin İl Başkanlığı 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapılması için dilekçe vermiş, Valilik ise mitingin 2014 yılından itibaren her partinin yaptığı alanda yapılmak kaydıyla izin vermişti. Bunun üzerine ise Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz eylül ayı içerisinde Cumhuriyet Meydanı'nda miting yaptığını iddia etmişti.