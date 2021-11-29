Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman belli olacak?
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar heyecan içinde silahaltına alınacakları yer bilgisini araştırıyor. MSB ASAL tarafından belirlenen askerlik yerleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman belli olacak? İşte 2022 bedelli askerlik yerleri hakkında son gelişmeler...
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında bedelli askerlik olarak görev alacak vatandaşların başvuruları alındı. 2021 Temmuz ayı itibarıyla güncellenen rakama göre 43.151,28 Türk Lirası yatırarak bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, bedelli askerlik yerlerinin kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak, bir önceki dönemlere baktığımızda bedelli askerlik yerlerinin ocak ayında açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2022 yılı içerisinde bedelli askerlik ile silahaltına alınacak vatandaşların askerlik yerlerinin 2022 Ocak ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak memur aylık katsayısı Hazine ve Maliye Bakanlığınca 0.179797 olarak açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 01 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak bedelli miktarı belli oldu.
Söz konusu döneme ilişkin ödenecek bedel miktarı 43.151,28 Türk lirası olarak, dövizle askerlik hizmeti kapsamından ödenecek döviz miktarı ise 43.151,28 Türk lirası olarak belirlendi. Dövizle askerlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertiblyabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemlerine ise dış temsilciliklerimizce yeniden başlandı.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIYOR?
Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
BEDELLİ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?
Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.
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