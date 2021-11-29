Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında bedelli askerlik olarak görev alacak vatandaşların başvuruları alındı. 2021 Temmuz ayı itibarıyla güncellenen rakama göre 43.151,28 Türk Lirası yatırarak bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, bedelli askerlik yerlerinin kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak, bir önceki dönemlere baktığımızda bedelli askerlik yerlerinin ocak ayında açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2022 yılı içerisinde bedelli askerlik ile silahaltına alınacak vatandaşların askerlik yerlerinin 2022 Ocak ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.