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30 Kasım yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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30 Kasım yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli...

30 Kasım yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkemize giriş yapmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalar peş peşe geldi. İstanbul'da etkili olan lodos sonrasında birçok yerde hayat olumsuz etkilendi. Hal böyle olunca vatandaşlar yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 30 Kasım yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli...

30 Kasım yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkili olmasının ardından ülkemizde kar yağışı ve fırtına etkili olmaya başladı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler gözlerini olası tatil açıklamalarına çevirdi. İşte, 30 Kasım yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli...

30 KASIM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkemizde etkili olan soğuk hava ve yağış sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında henüz yapılan resmi açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

İSTANBUL YARIN 30 KASIM 2021 SALI OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 30 Kasım Salı gününde anaokulları, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil olması gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda henüz bir açıklamada bulunmadı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Ardahan, Kars.

BUGÜN HAVA NASIL? İL İL HAVA DURUMU... MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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