30 Kasım yarın üniversiteler tatil mi? Yarın İstanbul'da üniversitelere tatil var mı, yok mu? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
30 Kasım yarın üniversiteler tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının etkisini göstermesi sonrasında yağışlarda artış yaşandı. İstanbul'da fırtınanın etkisini göstermesi sonrasında okullarda tatil haberi geldi. Üniversite öğrencileri okulların yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 30 Kasım yarın üniversiteler tatil mi? Yarın üniversitelere tatil var mı, yok mu? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
30 Kasım yarın üniversiteler tatil mi? Yarın üniversitelere tatil var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesi sonrasında yağışlarda artış yaşanıyor. Fırtına ve lodosun etkisini göstermesi sonrasında okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Üniversitelerin tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 30 Kasım yarın üniversiteler tatil mi? Yarın üniversitelere tatil var mı, yok mu? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."
30 KASIM YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Üniversitelerin tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.
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