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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz

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Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadele ve uluslararası iş birliği konusunda önemli son dakika açıklamaları geldi. Başkan Erdoğan, "Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum." dedi.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz.

Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır.

Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.

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