Alıkonulan iş adamından şoke eden sözler! "Beni Furkancılar kaçırdı"

"KENDİ AVUKATLARIMLA İRTİBATA GEÇMEMİ ENGELLEDİLER"

Ölüm tehditleri nedeniyle bir şey yapamadığını aktaran Sarısaçlı, "Serbest bıraktıktan sonra da beni bir saniye boş bırakmadılar. Avukatlarımla bağlantıya geçmemi engellediler ve onları azletmemi istediler. Kendi avukatlarını göndereceklerini söylediler. Adliye otoparkında bir araca bindirip nasıl ifade vermem gerektiğini anlattılar. Daha sonra kendilerinin göndereceği avukatla savcıya ifade vereceğimi söylediler. Savcının odasına girene kadar da yanımdan ayrılmadılar. Sonrasında ise kendilerinden görünmem için belirli günlerde vakfa gitmem konusunda talimat verdiler. Ayrıca Alparslan Kuytul, notere gidip malvarlığımla ilgili kendilerinin belirlediği kişiye satış vekaleti vermemi istedi. Tanımadığım bir kişiye vekaletname vermem sağlandı. Daha sonra bu işlemi iptal ettirdim" ifadelerini kullandı.

Kendisinin hain ilan edildiğini söyleyen Sarısaçlı, daha sonra şunları kaydetti: "İsteklerini yerine getirmediğim için annemi, eşimi ve kız kardeşimi öldürme yönünde tehditler aldım. Baktım ki artık iş çığırından çıkmaya başlamıştı. Bunlardan ötürü savcılığa gittim ve ifademi değiştirdim. Beni kaçıranların onların olduğundan eminim. Kendilerine iftira attığımı öne sürüp hakkımda karalama kampanyası başlattılar. Bir ay önce savcılığa verdiğim ifade için 'Neden kulak asmıyorsunuz?' diyenler, bana 'kardeşim' diyenler şimdi 'hain' ilan ettiler."