Son dakika: Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi için bulunduğu Türkmenistan’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. İki lider arasındaki bu yüzyüze görüşme İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin seçilmesinin ardından bir ilk olması özelliğini taşıyor.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Başkan Erdoğan, zirve kapsamında temaslarına başladı.
Zirve'nin yapıldığı Karakum Otel'de, basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Reisi görüşmesi, yarım saat sürdü.