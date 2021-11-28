15 Temmuz gecesi darbecilerin kullandığı tanklara yolu açtıran koruma müdürü kovuldu

PERDE ARKASINDA İHALE YOLSUZLUKLARI VAR

Aslan'ın kovulmasının perde arkasında, daha önce Aslan'ın adının ihale skandallarına karışmasının da etkisi olduğu öğrenildi.

Aslan'ın daha önce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'la görüşüp, belediyenin açtığı ihalelerin CHP eski İstanbul milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilmesi konusunda telkinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Devamında da Ertaç, 120 milyon lira bedelli 330 araçlık iki araç ihalesini kazanmıştı.