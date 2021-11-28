15 Temmuz gecesi darbecilerin kullandığı tanklara yolu açtıran koruma müdürü kovuldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na devletin atadığı resmi koruma müdürünü Muğla ziyareti için bindikleri özel uçağa almayan ve hakaretler yağdıran özel koruma müdürü Koray Aslan'ın görevine son verildi. Aslan, 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanını tanklarla işgal eden darbecilerle, Kılıçdaroğlu’nun geçebilmesi için pazarlık yapan isimdi.
İsmi CHP'li belediyelerdeki adrese teslim ihaleleri organize etmesiyle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel koruma müdürü Koray Aslan'a görevden el çektirildi. Kılıçdaroğlu'nun kaset skandalıyla koltuğa oturmasının ardından 2010 yılında resmi koruma müdürü olarak atanan Koray Aslan, 1.5 sene önce emekli edildi. Kılıçdaroğlu'nun özel korumalığını yapmaya devam eden Koray Aslan, geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı'nın Kılıçdaroğlu'nu koruması için atadığı resmi koruma müdürüne hakaretler yağdırarak Muğla'ya giderken binecekleri özel uçağa almadığı ortaya çıkmıştı.
BAKANLIK "ZAAFİYET OLUR" DEDİ
Yaşanan bu skandal üzerine resmi koruma müdürü, İçişleri Bakanlığı'na durumu bildirdi. Bakanlık, CHP Genel Sekreterliğine, Kılıçdaroğlu'nun korumasız gezdiğini, olası bir zafiyet olmaması için bildirim yapılması gerektiğine ilişkin bir yazı gönderdi. Bakanlık, resmi koruma müdürüne görevine devam etmesi kararını iletti.
GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun tekrar koruma ekibinin başındaki görevine devam eden resmi koruma müdürü ile özel koruma müdürü Koray Aslan arasındaki anlaşmazlık ise dur durak bilmedi. Yaşanan tartışmaların devam etmesi kovulmayla sonuçlandı. Devletin atadığı resmi koruma müdürüyle defalarca tartışan özel koruma müdürü Koray Aslan'a görevden el çektirildi.
PERDE ARKASINDA İHALE YOLSUZLUKLARI VAR
Aslan'ın kovulmasının perde arkasında, daha önce Aslan'ın adının ihale skandallarına karışmasının da etkisi olduğu öğrenildi.
Aslan'ın daha önce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'la görüşüp, belediyenin açtığı ihalelerin CHP eski İstanbul milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilmesi konusunda telkinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Devamında da Ertaç, 120 milyon lira bedelli 330 araçlık iki araç ihalesini kazanmıştı.
KORUMA MÜDÜRÜNE "ÖZEL KALEM KALKANI"
Koray Aslan'ın hakkında çıkan iddiaların günümüze kadar parti içerisinde karşılık bulmamasının perde arkasında ise Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Derya Gödek olduğu öne sürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…
- Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? 29 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir?
- Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…
- Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği fiyatı kaç TL?
- MasterChef Türkiye'de bomba iddia! Sergen Özen ve Dilara Başaran aşk mı yaşıyor? O görüntüler sosyal medyayı salladı
- Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…
- Sergen Yalçın istifa etti mi? Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi görüşmesi nasıl sonuçlandı?
- TOKİ Ankara Yenimahalle kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ankara çekiliş tarihleri 2021!
- Asgari ücret toplantısı 2022 ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
- Hanuka nedir? Hanuka Bayramı neden kutlanır, anlamı nedir?
- Açıklama geldi! Zerrin Özer sağlık durumu nasıl, kaç yaşında? Zerrin Özer son durum nedir?
- Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?