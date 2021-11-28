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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 28 Kasım vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 28 Kasım vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

SAĞLIK BAKANI KOCA: DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDEBİLİRİZ

Günün koronavirüs tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın.'' ifadelerini kullandı.

27 KASIM VAKA SAYILARI

26 KASIM VAKA SAYILARI

25 KASIM VAKA SAYILARI

24 KASIM

23 KASIM

22 KASIM

21 KASIM

20 KASIM

19 KASIM

18 KASIM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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