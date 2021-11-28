Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 28 Kasım vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
SAĞLIK BAKANI KOCA: DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDEBİLİRİZ
Günün koronavirüs tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın.'' ifadelerini kullandı.
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