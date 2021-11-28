Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 28 Kasım vaka ve vefat sayıları

SAĞLIK BAKANI KOCA: DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDEBİLİRİZ

Günün koronavirüs tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın.'' ifadelerini kullandı.