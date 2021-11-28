Emine Erdoğan’dan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne ziyaret

TESTLERİN HIZLI VE PRATİK OLMASI SEVİNDİRİCİ

Emine Erdoğan; Kovid-19'un tanısında kullanılan PCR testlerine alternatif geliştirilen yerli testler hakkında bilgi alarak, testlerin daha hızlı ve pratik olduğunu bildirdi. Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Burun yerine ağızdan yapılan yerli Kovid-19 testlerinin daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum."