28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Malcom X’in kızının cenazesine çelenk gönderdi

Başkan Erdoğan Malcom X’in kızının cenazesine çelenk gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan Malcom X’in kızının cenazesine çelenk gönderdi

ABD’de ırkçılığa karşı verilen mücadelenin önde gelen isimlerinden siyahi lider Malcom X’in geçen hafta hayatını kaybeden kızı, dün New York'ta defnedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, babasıyla aynı mezarlığa defnedilen Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine çelenk gönderdi.

New York kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'de katıldı.

Büyükelçi Mercan ile Başkonsolos Özgür, aileye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini iletti.

1965 yılında uğradığı suikast sonucunda öldürülen Malcom X, Müslüman siyahilerin haklarını savunarak dönemin en etkili liderlerden biri olmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA