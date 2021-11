Son dakika: Başkan Erdoğan İzmir’de Engelleri Birlikte Aştık programında

Kamu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı 2002'de 21 iken, 2021 yılı ekim ayı itibarıyla bu sayıyı 104'e çıkardıklarını aktaran Erdoğan, AK Parti bünyesinde 81 ilde kurulan Engelli Koordinasyon Merkezleri ile engelli vatandaşların yanında olduklarına değindi.

Engelli vatandaşların istihdam oranlarını artırmak, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame etmelerini sağlamak için pek çok adım attıklarına işaret eden Erdoğan, 2012'de dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık. Halihazırda toplam kamu çalışanları içinde engellilerin oranı yüzde 2'ye yaklaşmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Sizler, engelleri aşmanın her şeyden önce bir inanç meselesi olduğunu her gün ispat ediyorsunuz. Sizlerin sporda, sanatta, iş hayatında, siyasette, eğitimde ve diğer alanlarda elde ettiği başarılardan milletçe gurur duyuyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına hiçbir mani olmadan katılmalarını temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Okullarımızı, şehirlerimizi, sokaklarımızı yeniden inşa ederek, engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya gayret ediyoruz."

- "DAHA FAZLA DAYANIŞMA BEKLİYORUM"

Engelli vatandaşların toplumda hak ettikleri yeri alabilmesinin tek başına devletin veya hükümetin çabalarıyla mümkün olmayacağına vurgu yapan Erdoğan, bütün bireylerin, ailelerin, sivil toplumun, iş dünyasının, belediyelerin, medyanın, okulların, üniversitelerin de bu süreci desteklemesinin önemini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda ne kadar farkındalık oluşturulursa, sorumluluk duygusu ne kadar yaygınlaştırılırsa hedeflere o derece varılabileceğine dikkati çekti.

"Engelli kardeşlerimizle ilgili önyargıları kırdığımız ölçüde, onların önündeki engelleri kaldırabiliriz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, milletimden engellilerimiz konusunda daha fazla hassasiyet, daha fazla dayanışma bekliyorum. Biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya, huzur ve refahlarını artırmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin de hayatın her alanında sergiledikleri başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm engellileri, emekleri, inançları, cesaretleri ve başarıları için tebrik ederek, muvaffakiyetler diledi.

Programın başında sanatçı Metin Şentürk, görme engelli gençlerle "Her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Metin Şentürk'e, programa gelen görme engelli, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ile tanışıp tanışmadığını sorması üzerine Şentürk'ün "Onu gözüm bir yerden ısırıyor Cumhurbaşkanım." şeklinde cevap vermesi gülüşmelere neden oldu.

Programa katılan bir anne, dört çocuğundan ikisinin engelli olduğunu söyleyerek, engellilere sağlanan hizmetler için Erdoğan'a teşekkür etti.

Çocuklarının verilen destekler sayesinde eğitim hayatlarında sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden anne, 7'nci sınıfa devam eden görme engelli kızı Ravzanur Koçaker'in aynı zamanda hafız olduğunu, oğlu Emirhan Koçaker'in de 10'uncu sınıfa gittiğini belirtti.

Ravzanur ve Emirhan ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalı kitabını isteyen Emirhan'a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını imzalayarak hediye etti.