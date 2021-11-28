Mustafa Cengiz öldü mü, neden öldü? Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında? İşte Mustafa Cengiz'in son durumu...
Mustafa Cengiz öldü mü, neden öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Son dakika açıklamasının ardından Mustafa Cengiz'in vefat nedeni merak ediliyor. İşte, Mustafa Cengiz öldü mü, neden öldü? Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında? İşte Mustafa Cengiz'in son durumu...
Mustafa Cengiz öldü mü, neden öldü? Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Sevilen isimin hayatını kaybetme nedeni merak ediliyor. İşte, Mustafa Cengiz öldü mü, neden öldü? Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında? İşte Mustafa Cengiz'in son durumu...
MUSTAFA CENGİZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Cengiz'in vefat nedeni henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine (Mülkiye) girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA Genel Müdürlüğü yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra memuriyetten ayrılarak Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başladı.
Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.
Hâlen petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketlerini yönetmektedir. Sektörde, TABGİS (Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası) genel başkanlığını yürüttü. TFF Dış İlişkiler Bölümünde fahri olarak görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyesidir. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.
Başkanlığı döneminde Galatasaray futbol takımı, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon olmuş, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır.
Özellikle kulübün mali durumunu düzeltmek için çaba sarf eden Mustafa Cengiz, bu yönüyle takdir edilirken transfer konusunda ise sıkça eleştirildi. Bu eleştirilere "Kulübün bir kuruşunu kimseye yedirmem." diyerek cevap verdi.
6 Mayıs 2021'de kişisel Twitter hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretti.
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