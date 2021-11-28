Baykar’ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi defnedildi! Selçuk Bayraktar cenaze töreninde gözleri doldu

İHA VE SİHA'LARIN YAPIMINDA TAKIM LİDERLİĞİ YAPTI

Kazada hayatını kaybeden birinin Baykar'da görevli aslen Nevşehirli Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı. Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi.

Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.



