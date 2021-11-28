Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi defnedildi! Selçuk Bayraktar cenaze töreninde gözleri doldu
Baykar'ın önemli uçak mühendislerinden Tarık Kesekçi trafik kazasında hayatını kaybetti. Selçuk Bayraktar'ın duygu yüklü mesajının ardından Kesekçi düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Türkiye'nin gözbebeği Akıncı'nın belgeselinde de rol alan Kesekçi hakkında konuşan Bayraktar, "Ben de babam da kendisini çok severdik. Vatansever, millet için çalışan bir kardeşimizdi" dedi.
Türkiye'yi yasa boğan kazada hayatını kaybeden Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi için cenaze töreni düzenlendi.
Acı haberi aldıktan sonra "Seni çok özleyeceğim kardeşim" paylaşımında bulunan Selçuk Bayraktar, cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.
Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Bayraktar, "Ben de babam da kendisini çok severdik. Vatansever, millet için çalışan bir kardeşimizdi" ifadelerine yer verdi.
TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Kaza dün saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana geldi.
İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa A. (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kamyon şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki Yusuf Taha Göktaş (22), A. Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirledi.
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İHA VE SİHA'LARIN YAPIMINDA TAKIM LİDERLİĞİ YAPTI
Kazada hayatını kaybeden birinin Baykar'da görevli aslen Nevşehirli Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı. Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi.
Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.
HIZ GÖSTERGESİ 150'DE TAKILI KALDI
Olay yerinde yapılan incelemelerde otomobilin hız kadranının 145 ile 150 kilometre arasında takılı kaldığı öndeki kamyonun ise 80 kilometre hızla seyrettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
SELÇUK BAYRAKTAR: SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM KARDEŞİM...
Öte yandan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim..."
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