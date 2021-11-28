İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine ’metruk bina’ genelgesi: Artık adres bildirimine izin verilmeyecek

Bu kapsamda bugüne kadar tespiti yapılan 106.792 metruk binanın yüzde 66,06'sı yani 70.546 yıkıldığı, yüzde 15,55'i yani 16.608'i rehabilite edildiği ve güvenlik tedbiri alındığı, ülke genelindeki metruk binaların toplam yüzde 81,61'ine (87.154) işlem yapıldığı, geriye kalan %18,39'luk 19.638 binanın ise yıkılma/iyileştirme çalışmalarının halen devam ettiği ifade edildi.

3194 sayılı İmar Kanununun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar" başlıklı 39'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valiliklerce tespit edilen metruk yapıların; tebliğinden itibaren yapı sahibince 30 gün içinde ortadan kaldırılması gerektiği, bu yapılmadığı takdirde tehlikenin giderilmesi için belediye veya valilikçe yıkım işlerinin yapılması ve bu masrafın %20'den fazlasının yapı sahibinden tahsil edilmesinin hüküm altına alındığı belirtildi.