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Türkiye'nin SON DAKİKA günlük Covid-19 tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka vefat aşılama rakamları (27 KASIM 2021)

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Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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Türkiye’nin SON DAKİKA günlük Covid-19 tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka vefat aşılama rakamları 27 KASIM 2021

Türkiye'nin Günlük Covid-19 tablosu Sağlık Bakanlığınca son dakika olarak açıklandı. 27 Kasım 2021 Cumartesi verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti? Koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de Covid-19 aşılama rakamlarında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloyu Twitter'dan yorumladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Günlük Covid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (27 KASIM 2021)

Düne göre vaka ve vefat sayısında düşüş olması dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE NU VARYANTINA RASTLANILDI MI? BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Kpca; "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Nu Omicron varyantı var mı? TÜRKİYE'DE NU (OMİCRON) VARYANTI VAR MI?

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24 KASIM 2021

23 KASIM

22 KASIM VAKA TABLOSU

21 KASIM VAKA TABLOSU

20 KASIM VAKA TABLOSU

19 KASIM VAKA TABLOSU

18 KASIM VAKA TABLOSU

17 KASIM VAKA TABLOSU

16 KASIM VAKA TABLOSU

15 KASIM VAKA TABLOSU

14 KASIM VAKA TABLOSU

13 KASIM VAKA TABLOSU

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