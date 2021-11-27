Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Meral Akşener'e yanıt
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Avrupa'dan gelen Kovid-19 hastalarının Türkiye'de tedavi edilmesini eleştirmesine yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meral Akşener'in "Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız?" sorusuna Twitter'dan flaş bir cevap verdi.
Avrupa'dan gelen koronavirüs hastalarının Türkiye'de tedavi edileceğini söyleyen Akşener'in sorusuna resmi Twitter hesabından yanıt veren Sağlık Bakanı Koca şu cümlelere yer verdi...
"Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."
Meral Akşener Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge'ın paylaşımını alıntılayarak Koca'yı da gönderiye etiketlemiş ve şu ifadeleri paylaşmıştı...
"Sayın Bakan @drfahrettinkoca, Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa'nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!"
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