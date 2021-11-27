Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşındaydı? Tarık Kesekçi biyografisi nasıl?
Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşındaydı? Tarık Kesekçi biyografisi nasıl? Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında BAYKAR’ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Peki; Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşındaydı?
Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşındaydı? Tarık Kesekçi biyografisi nasıl? Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında BAYKAR'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Peki; Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşındaydı?
TARIK KESEKÇİ KİMDİR?
Baykar Savunma Sanayi Şirketinde Uçak Mühendisi olarak görev yapan Tarık Kesekçi'nin Nevşehirli olduğu öğrenildi. İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Kesekçi, BAYKAR'ın uçak mühendisiydi.
Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.
TARIK KESEKÇİ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa A. (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kamyon şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki Yusuf Taha Göktaş (22), A. Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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- Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşındaydı? Tarık Kesekçi biyografisi nasıl?
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