Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşındaydı? Tarık Kesekçi biyografisi nasıl?

TARIK KESEKÇİ KİMDİR?

Baykar Savunma Sanayi Şirketinde Uçak Mühendisi olarak görev yapan Tarık Kesekçi'nin Nevşehirli olduğu öğrenildi. İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Kesekçi, BAYKAR'ın uçak mühendisiydi.

Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.