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Son dakika: Teslim olan PKK'lı teröristlerin sayısı 182'ye yükseldi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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Son dakika: Teslim olan PKK’lı teröristlerin sayısı 182’ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 2 teröristle birilikte bu yıl içersinde teslim olan terörist sayısı 182'ye yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.

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