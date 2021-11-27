Son dakika | Van'da 3,9 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler
Son dakika haberi...AFAD'da yer alan bilgilere göre Van Muradiye'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.59 olarak belirtilirken derinliği 9.13 km olarak kaydedildi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinde saat 06.59'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
İlçede kısa süreliğine paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.