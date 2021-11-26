İBB’den toplu taşımaya yüzde 25 zam talebi! 4 ay arayla ikincisi....
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi temmuz ayında toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 15 zammın ardından bilet fiyatlarına 4 ay geçmeden yeniden yüzde 25 zam teklifiyle UKOME gündemine geldi.Ekrem İmamoğlu’nun temmuz ayında katıldığı toplantıda 1 yıl zam yapılmayacak sözlerine karşın getirilen zam teklifi alt komisyona sevk edildi. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına, minibüs ve servis taşımacılığı ücretlerine zam yapılmasını içeren teklifin görüşülmesi, bir sonraki toplantıya ertelendi.
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 25'lik zam talep edildi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, tüm taşıma araçlarına aynı oranda ve aynı dönemde zam yapılması teklifine teşekkür ederken, artan maliyetler sebebiyle minibüs, servis, taksi ve özel halk otobüsleri fiyatlarına yüzde 60 zam yapılması gerektiğini savundu. Aksu, bugün için yüzde 33, sonrasında her 6 ayda bir TEFE-TÜFE oranında zam talep ettiklerini aktardı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, yüzde 25'lik zam teklifinin günü kurtarmak için gerekli olduğunu vurgulayarak, ilerleyen dönemde fiyatların yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.
ALT KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam teklifinin son dakikada geldiğini belirterek, konunun önce alt komisyona getirilerek konuşulması ve aralık ayındaki toplantıda oylanması gerektiğini dile getirdi.
Yücel, mevcut haliyle zam teklifini fazla bulduğunu ifade ederek, "hayır" oyu vereceğini belirtti. Müzakerelerin ardından yapılan oylamada, tüm taşıma araçları fiyatlarına yüzde 25'lik zam içeren teklifin geri çekilerek alt komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, çalışmaların ardından en kısa zamanda yeniden UKOME toplantısını yapacaklarını kaydetti. Bu arada, UKOME'de kabul edilen bir diğer teklifle toplu ulaşıma aracını kullanacak şoförlerin yaşı 26'dan 22'ye indirildi.
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temmuz ayında yapılan UKOME toplantısında, zamların aralık ayları yerine temmuz ayında görüşülmesini istemişti. İBB Başkanı toplu taşımada eski teamülün devam edeceğini yılda sadece 1 kez yapılacağını sadece Aralık ayı yerine Temmuz ayında zam taleplerinin ele alınacağını söylemişti. Bu sözleri üzerine verilen yüzde 15 zammın ardından İBB yönetimi 4 ay sonra ikinci zam talebinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?
- SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
- Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...
- Ve son dakika belli oldu! SGK'ya başvuran parasını faiziyle geri alıyor! Büyük zararlar doğurabilir...
- Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
- Asgari ücrette rakamlar belli oluyor! Yeni rakam 3.801 TL olabilir! Asgari ücret ve AGİ için dikkat çeken tahmin...
- 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Kazanan isim...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- 2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?
- Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık desteği yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
- AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar?