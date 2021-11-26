İBB’den toplu taşımaya yüzde 25 zam talebi! 4 ay arayla ikincisi....

Yücel, mevcut haliyle zam teklifini fazla bulduğunu ifade ederek, "hayır" oyu vereceğini belirtti. Müzakerelerin ardından yapılan oylamada, tüm taşıma araçları fiyatlarına yüzde 25'lik zam içeren teklifin geri çekilerek alt komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, çalışmaların ardından en kısa zamanda yeniden UKOME toplantısını yapacaklarını kaydetti. Bu arada, UKOME'de kabul edilen bir diğer teklifle toplu ulaşıma aracını kullanacak şoförlerin yaşı 26'dan 22'ye indirildi.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temmuz ayında yapılan UKOME toplantısında, zamların aralık ayları yerine temmuz ayında görüşülmesini istemişti. İBB Başkanı toplu taşımada eski teamülün devam edeceğini yılda sadece 1 kez yapılacağını sadece Aralık ayı yerine Temmuz ayında zam taleplerinin ele alınacağını söylemişti. Bu sözleri üzerine verilen yüzde 15 zammın ardından İBB yönetimi 4 ay sonra ikinci zam talebinde bulundu.



