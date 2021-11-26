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Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Kolejinden ilişiği kesilen, FETÖ’yle ilişkileri devam eden öğrenciler 36 eski öğrenci hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2015'de 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Kolejinden ilişiği kesilen 36 öğrenci hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 12'si avukat ve avukat stajyeri oldukları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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