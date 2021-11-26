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AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na gayri milli tepkisi: Böyle bir fütursuzluk olabilir mi?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na gayri milli tepkisi: Böyle bir fütursuzluk olabilir mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenleri hedef almış ve gayri milli olarak nitelendirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına AK Parti'den çok sert tepkiler geldi.

Milli iradeye hakaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na milletin vekilleri böyle tepki gösterdi

AK Parti Milletvekili Bülent Turan: Geçen hafta helalleştik bahseden uzlaşıdan bahseden kişinin tekrar kendi ruhuna döndüğünün tüm millete hakaret ettiğini görmüş olduk.

AK Parti Milletvekili Hasan Turan: Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona destek verenleri gayri millikle suçlaması traji komiktir.

AK Parti Milletvekili Serkan Bayram: Şu an bizim partimiz 25 milyon oy aldı. Hepsi gayri milli mi? Böyle bir fütursuzluk olabilir mi?

AK Parti Milletvekili İffet Polat: Kılıçdaroğlu'nu bu beyanatlarıyla kesinlikle kınadığımı asla tasvip etmediğimizi ve vatandaşlarımızın vicdanında infial yarattığını belirtmek istiyorum.

AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman: Allah'ınızı severseniz bu normal vatandaşı yakışmayan davranışı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na uygun mu yakışıyor mu kem söz kendisine aittir. Bu çapsız liderin millete havale ediyoruz.

AK Partili milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye karşıtı söz ve eylemlerini hatırlattı

Bülent Turan: Gayri millilik tezkereye 'hayır' diyerek olur gayri millik Türkiye'deki dışarıdaki elçilere mektup yazarak alçalarak olur. Gayri millilik YPG'ye terör örgütüne değil demekle olur.

Hasan Turan: Savunma Sanayii'mizi yerli milli hale getiren bunun için 7 düveli karşısına alan cumhurbaşkanımız ve onları destek veren gayri milli oluyor tezkereye hayır oyu veren birisi milli oluyor millilikten ne anladığı bilmiyorum.

İffet Polat: Kılıçdaroğlu'nun ne siyaset bilgini ne insani değerleri önceliyen bir kişi olmadığını düşünüyorum. Toplumu kutuplaştıran ayrıştıran bir ifade tarzı.

Siyasilere göre, Kılıçdaroğlu'nun millete yönelik bu hakaretinin dedelini sandıkta ödeyecek

Bülent Turan: Milletimizi ve kötüyü asla unutmuyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesinden sonra millet kendisine oy vermeyenleri mutlaka bunun bir bedeli olacağını düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu’na tepki: Böyle bir fütursuzluk olabilir mi? KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BÖYLE BİR FÜTURSUZLUK OLABİLİR Mİ?
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Kılıçdaroğlu AK Parti’ye oy verenleri hedef gösterdi! KILIÇDAROĞLU AK PARTİ'YE OY VERENLERİ HEDEF GÖSTERDİ!

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