İçişleri Bakanlığından SON DAKİKA açıklaması! "Teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

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