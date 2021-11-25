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İçişleri Bakanlığından SON DAKİKA açıklaması! "Teslim oldu"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2021
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İçişleri Bakanlığından SON DAKİKA açıklaması! Teslim oldu

Son dakika gündem haberi | İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

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