İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza
Son dakika haberleri... CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da ulaşım çilesi devam ediyor. Yolda kalan İETT otobüslerinde sonra Metrolar da raylarda kalmaya başladı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri verdikleri arızalar ile gündeme gelirken bu kez arıza haberi ray hattından geldi.
METRO ARIZALANDI
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
DURAKLAR DOLDU TAŞTI
Alınan bilgiye göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.
İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.
Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.
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