Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 6 AY UZATILDI MI?

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle teklife ihdas edilen maddeyle "COVID-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.