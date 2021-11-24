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Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...

Açık görüşler ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde askıya alınan açık görüşlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık görüşlerin başlayacağı tarihi açıkladı. İşte, Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...

Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemler arasında açık görüşlerin durdurulması yer alıyordu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açık görüşlerin serbest olmasına karar verildi. İşte, Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...

AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sağlık Bakanlğı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." dedi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 6 AY UZATILDI MI?

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle teklife ihdas edilen maddeyle "COVID-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle kanunda yer verilen cezalardan birini gerektiren suçtan dolayı hakkında kamu davası açılmış olması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın, bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Adan, birleşimi 24 Kasım Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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