Son dakika: Cezaevlerinde açık görüşler başlıyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu
Cezaevleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Aralık Çarşamba gününden itibaren açık görüşler tekrar başlayacak." açıklamasını yaptı.
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sağlık Bakanlğı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla (cezaevleri)açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." dedi.
KOVİD-19 ETKİSİ
Adalet Bakanlığı, 14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurmuştu.
Kovid-19 pandemisi öncesinde 10 dakika olan telefon görüşmesi hakkı ise 20 dakikaya çıkarılmıştı.
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