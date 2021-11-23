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Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP-C şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan DHKP-C şüphelisi yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP-C şüphelisi Uzunköprü ilçesine bağlı Sığırcılı köyü yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Sığırcılı köyü yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan DHKP/C şüphelisi N.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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